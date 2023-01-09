أساتذة التعليم الرسمي والمهني أعلنوا الإضراب المفتوح

نفذ أساتذة التعليم الرسمي والمهني وقفة إحتجاجية تحت عنوان “يوم كرامة المعلم في لبنان”، لافتين الى أنهم يعبرون من خلالها عن “غضبهم من استهتار وزارة الترببة بحقوق الاساتذة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة المنهارة”، رافضين “اعطاءهم مبلغ 5 دولارات عن كل يوم عمل”. وأعلنوا خلال الإعتصام الذي نفذوه أمام المنطقة التربوية في طرابلس عن “تنفيذ الاضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة”.

وألقت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين كلمة قالت فيها: “اعتصامنا اليوم ليس فقط من اجل حقوقنا كأساتذة متقاعدين وانما لندافع عن قضية، عن حق الاستاذ وكرامته في لبنان. لا بد ان يعلم الرأي العام اننا ومنذ عام ونصف لم نحصل على رواتبنا وبدل النقل الذي وعدنا به وزير التربية”.

أضافت: “أعلمنا مؤخرا وزير التربية ان هناك ثغرة قانونية تحول دون تنفيذ المرسوم وكأن وزير التربية ووزير المالية والرئيس نجيب ميقاتي لا يعلمون كيف ينفذون مرسوماً، ام انهم صرفوا المليار والنصف وما يقارب عن ٦٠ مليون دولار دون معرفة كيفية الصرف”.

وتابعت: “للاسف، منذ عام ونصف لم يقبض الاستاذ حوافزه او مستحقاته كما سبق ووعدنا وزير التربية، اضافة الى ان الاساتذة المتعاقدين حرموا بشكل تام من ابسط حقوقهم . فعندما يعلن وزير التربية عن وجود مبلغ وميزانية خاصة للانطلاق بالعام الدراسي ثم يعود ويتراجع عن كل هذه الوعود، نعتقد انه يغطي الحقائق لينطلق العام الدراسي ويضعنا امام الامر الواقع ونجد انفسنا بلا رواتب وبلا مستحقات او حوافز”.

وختمت شاهين: “لقد تم صرف مبلغ ٦٠ مليون دولار من دون ان نحصل على ادنى مستحقاتنا والوعود التي وعدنا به الوزير. ونحن بدورنا نقول كرامة المعلم لا تقارن ب 5 دولارات، وجميع النواب مسؤولون عن انهيار القطاع التعليمي اليوم. كرامتنا فوق كل شيء ولا يمكن لأي احد ان يهددنا. من هنا نعلن الاضراب المفتوح حتى ننال كامل حقوقنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام