وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا ووفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 23:10

وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا ووفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

منذ 2 ساعة 8 January، 2023
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