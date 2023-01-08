الاحتلال يقوم بإلغاء بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تمنحه سهولة التنقل في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 19:40

الاحتلال يقوم بإلغاء بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تمنحه سهولة التنقل في الضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 8 January، 2023
أخبار موقع المنار

المصدر: فرانس 24

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