الاحتلال يقوم بإلغاء بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تمنحه سهولة التنقل في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 19:40
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مقتل 19 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث سير خطير في محافظة نانتشانغ شرق الصين
38 قتيلاً و87 جريحاً في حادث تصادم بين حافلتين وسط السنغال
الاحتلال يقوم بإلغاء بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تمنحه سهولة التنقل في الضفة الغربية المحتلة
منذ 2 ساعة
8 January، 2023
المصدر:
فرانس 24
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