شركة غاز بروم الروسية تعلن استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 11:02
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شركة غاز بروم الروسية تعلن استئناف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
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شركة غاز بروم الروسية تعلن استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
منذ 2 ساعة
8 January، 2023
اوروبا
اوكرانيا
روسيا
غاز بروم
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