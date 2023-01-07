قرار قضائي بإعادة فتح مدرسة القبة الرسمية في طرابلس

الخط الساخن | مئات المباني والمدارس في طرابلس مهددة بالسقوط.. كيف يتصرف المعنيون؟

حيدر حمود في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار حول المباني والمدارس الآيلة للسقوط في طرابلس اعتبر عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي أن هذا الملف يعدّ واحدا من أزمات طرابلس من حوادث قوارب الموت الى الإصابات بكوليرا الى ملف الصرف الصحي والنفايات الصلبة ...