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January 7 2023 - 21:54

قرار قضائي بإعادة فتح مدرسة القبة الرسمية في طرابلس

منذ 3 ساعة 7 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

صدر قرار قضائي باعادة فتح المدرسة التي قضت فيها الطالبة ماغي محمود بعد اعادة ترميم المبنى على نفقة المالك.

المصدر: قناة المنار

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