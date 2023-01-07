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January 7 2023 - 17:06

غامبيا تتهم ثمانية عسكريين بتنظيم محاولة انقلاب

منذ 2 ساعة 7 January، 2023
الرئيس الغامبي أداما بارو
الرئيس الغامبي أداما بارو
أخبار دولية - غامبيا

اتهمت حكومة غامبيا الجمعة، 8 عسكريين “بالخيانة، بدعوى ارتباطهم بمحاولة انقلاب في كانون الأول/ديسمبر 2022، وبالتواطؤ لارتكاب جريمة”.

وأعلنت سلطات غامبيا في الـ 21 من كانون الأول/ديسمبر، أنها “أحبطت محاولة انقلاب عسكري في اليوم السابق، وأنه تم اعتقال 7 عسكريين، وجار البحث عن الثامن، معتبرة إياه فاراً من العدالة، ودعت كل من يمتلك معلومات حول مكانه، إلى تسليمه لأقرب مركز شرطة”.

وسبق أن وجهت سلطات غامبيا، تهماً بالخيانة إلى مدنيين وشرطي، بدعوى ارتباطهم بمحاولة الانقلاب.

والجدير ذكره، أن النظام في غامبيا لا يزال هشاً، بعد ديكتاتورية استمرت 22 عاما، وانتهت عام 2016.

المصدر: روسيا اليوم

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