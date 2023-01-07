اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي ترد على وزير التربية: لسنا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع

ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية القاضي عباس الحلبي، مشددة على ان “الاساتذة ليسوا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع”.

وقالت: “العام الدراسي الماضي أنقذ بتضحيات الاساتذة وخصوصا المتعاقدين والمستعان بهم وحتى اليوم، لم يحصلوا على بدل نقل والعقد الكامل للعام الماضي، وفوق 3 الاف استاذ لم تدفع لهم حوافز 90$ واساتذة اصحاب الاجازة المهنية والاجرائي ومستعان بهم حتى اليوم لم تصلهم مستحقات العام الماضي”.

ولفتت الى ان مضاعفة رواتب القطاع العام 3 رواتب وصلت لاساتذة الملاك فقط.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام