تشييع والدة الشهيد الزميل حمزة الحاج حسن

شيعت بلدة شعث البقاعية والدةَ الشهيد الزميل حمزة الحاج حسن التي تُوفيت بعدَ صراعٍ معَ مرضٍ عضال.

وبعدَ تقبلِ التعازي في حسينيةِ البلدة انطلقَ موكبُ التشييعِ تتقدمُه فرقةٌ من كشافةِ الإمامِ المهدي ورئيسُ الهيئةِ الشرعيةِ في حزب الله الشيخ محمد يزبك الى جانبِ وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ووفد من اسرة قناة المنار وعددٍ من فعاليات المنطقةِ وحشدٍ من الأهالي.

وعندَ جبانةِ البلدة أمَّ الشيخ يزبك الصلاةَ على جثمانِ الفقيدة لتوارى بعدَها في الثرى إلى جانبِ ابنِها الشهيد حمزة.

وبالمناسبةِ تتقدمُ أسرةُ قناةِ المنار من ذوي الفقيدةِ بأحرِّ التعازي سائلةً المولى أن يُسكنَها فسيحَ جناتِه ويُلهمَ ذويها الصبرَ والسلوان.