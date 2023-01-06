مصادر وزارة الطاقة للمنار: وزارة الطاقة وبناء لرأي وزارة المالية طلبت سلفة الخزينة ووزير الطاقة وليد فيّاض تبنى السلفة واخذ على عاتقه تحفّظ مؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2023 - 00:44

مصادر وزارة الطاقة للمنار: وزارة الطاقة وبناء لرأي وزارة المالية طلبت سلفة الخزينة ووزير الطاقة وليد فيّاض تبنى السلفة واخذ على عاتقه تحفّظ مؤسسة كهرباء لبنان

منذ 4 ساعة 5 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة