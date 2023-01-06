مصادر وزارة الطاقة : الوزير فياض أوضح في أحد كتبه الى المالية حيثيات طلب هذه السلفة وشروطها بالتفصيل من ضمنها تسديد السلفة في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدورها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2023 - 00:44

مصادر وزارة الطاقة : الوزير فياض أوضح في أحد كتبه الى المالية حيثيات طلب هذه السلفة وشروطها بالتفصيل من ضمنها تسديد السلفة في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدورها

منذ 4 ساعة 5 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة