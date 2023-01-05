حزب الله نظم يوما صحيا مجانيا بالتعاون مع لجان العمل في مخيمات صيدا

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين وبالتعاون مع لجان العمل في المخيمات يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد القائدين اللواء قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس شملت الأهالي في مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش)، ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) ومنطقة الفوار الأعلى – تلة مار الياس (مصلى جعفر بن أبي طالب).

واستفاد من الحملة الصحية 645 مريضاً في اختصاصي الصحة العامة والأطفال وتم توزيع 2180 حصة أدوية وشارك فيها 8 أطباء و34 ممرضة وممرض و10 مسعفين.

وأشرف على الحملة ممثلون من حركة “أنصار الله” ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ورئيس هيئة تلة مار الياس الفوار الشيخ محمد أبو النجا وعاملون في مديرية جبل عامل الاولى في الهيئة الصحية الإسلامية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام