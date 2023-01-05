الامام الخامنئي : الانهيار التدريجي للأسرة في الغرب جاد جدًا

شدد الإمام السيد علي الخامنئي على أنّ”النظام الرأسمالي الغربي هو نظام ذكوري تكون فيه مكانة رأس المال أعلى من الإنسانية”.

وخلال لقائه جمعاً من النخب النسائية في حسينية الإمام الخميني في طهران على أعتاب ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع)، أكد الإمام الخامنئي أن”الانهيار التدريجي للأسرة في الغرب جاد جدًا لدرجة أنه من المستحيل إيقافه أو تصحيحه”.

واعتبر سماحته أنّ”توظيف السيدات المتعلمات ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف مراكز صنع القرار في إيران مسألة هامة جداً ويجب العمل عليها”.

كما وأوضح أنّ”موقف إيران في موضوع المراة تجاه الغربيين المنافقين هو موقف مطالب وليس موقف دفاعي، بل إنه تعبير عن الرأي والموقف الاسلامي”، معبراً عن”أمله في أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن نسائهم يعانين حقاً”.

وأضاف سماحته خلال طرح المطالبات والقضايا المتعلقة بالمرأة” نأمل أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن المرأة في الغرب تعیش في المعاناة”.

وشدد الإمام القائد على ضرورة عدم اتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالکفر ومعاداة الثورة.

المصدر: قناة المنار