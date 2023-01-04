وزير الدفاع التركي: لن نفعل شيئاً ضد أخواننا السوريين

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن الأمل في استمرار المفاوضات الثلاثية لوزارء دفاع تركيا وروسيا وسوريا “بشكل معقول ومنطقي”.

وقال أكار في تصريحات صحفية الأربعاء، في إشارة الى المباحثات التي عقدت بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من روسيا وتركيا وسوريا في موسكو الشهر الماضي، “موقفنا في اجتماع موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا، لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا بأنه لا مجال على الإطلاق بالنسبة لنا أن نفعل شيئا ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا”.

وتابع “عليهم عدم الاعتماد على الأخبار غير الواقعية وتبني مواقف أخرى”، لافتاً إلى “إمكانية تطوير وتوسيع الدوريات التركية الروسية المشتركة في الشمال السوري”، وذلك “بناء على محادثاتنا المباشرة مع الجانب السوري”، دون ذكر تفاصيل.

تصريحات أكار تأتي في وقت أكد فيه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده “لم تخذل المعارضة السورية إطلاقاً حتى اليوم”.

المصدر: روسيا اليوم