النفط يتراجع بعد تحذير صندوق النقد الدولي من صعوبات اقتصادية في 2023

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين – وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي – تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: رويترز