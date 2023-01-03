حفل تأبيني في حلب شمال البلاد إحياءً للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر

أحيا السوريون في مدينة حلب شمال البلاد، الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، بحفل تأبيني أقيم في مقام مشهد النقطة.

وشهد الحفل كلمات لممثلين عن مختلف شرائح وأطياف المدينة، أثنت الجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلها الجنرال سليماني في حماية حلب أواخر عام 2012، بعد تمدد التنظيمات الإرهابية داخلها، حتى المشاركة في معارك تحريرها وإعادة الأمان إليها أواخر عام 2016.

وأعرب المشاركون عن المحبة والوفاء للقادة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حماية حلب ونصرة أهلها، ولم يدخروا جهداً في الدفاع عنها حتى إعادة الأمان لسكانها.

وأكد المشاركون مواصلتهم السير على درب الشهداء القادة، حتى تحرير كامل الأراضي السورية من المحتلين والإرهابيين، والقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الصهيوني.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير عن بيان عملي لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي في حلب، التي ساهم الشهيد الجنرال قاسم سليماني في تأسيسها والإشراف على تدريبها العسكري.

المصدر: يونيوز