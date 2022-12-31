الجيش اللبناني: وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا وباشر العناصر إنقاذَ الأشخاص من المركب وعددهم ٢٠٠ تقريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 20:22

الجيش اللبناني: وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا وباشر العناصر إنقاذَ الأشخاص من المركب وعددهم ٢٠٠ تقريباً

منذ 4 ساعة 31 December، 2022
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