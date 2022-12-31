مراسلنا: فرق انقاذ ومن الجيش اللبناني توجهت نحو مكان غرق المركب ولا معلومات عن وجود غرقى حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 16:10

مراسلنا: فرق انقاذ ومن الجيش اللبناني توجهت نحو مكان غرق المركب ولا معلومات عن وجود غرقى حتى الآن

منذ 29 mins 31 December، 2022
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