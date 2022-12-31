مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 16:10
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مجموعة عرين الاسود: جيش الاحتلال فشل في تنفيذ خطته في البلدة القديمة في نابلس وتمكن فقط من اعتقال طفل أمس
مجموعة عرين الاسود: تصدينا لقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس والحقنا بهم اصابات مباشرة
مجموعة عرين الاسود: اقتحامات الاحتلال لن تتم بهدوء وسيتم التصدي له ونحن أصبحنا اكثر عددا وقوة ورصاصا
مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب منتصر فروخ عقب اقتحام منزله في بلدة سعير بالخليل
الأمم المتحدة تقر مشروع القرار الفلسطيني القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال
مندوب فلسطين في الامم المتحدة: الامم المتحدة طلبت من هذا التصويت فتوى تتعلق بإنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
الرئاسة الفلسطينية: تصويت الأمم المتحدة دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية
الخارجية القطرية: ندين ونستنكر بشدة مخططات حكومة نتنياهو الرامية لتطوير الاستيطان
مصادر عراقية: البرنامج الحكومي يؤكد على التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة
اليمن: اصابة 4 أشخاص بجروح جراء القصف السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي
وسائل إعلام يابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ يؤكد تأثير برنامجها الصاروخي غير الشرعي على زعزعة الاستقرار
وزير الدفاع الروسي: الانتصار في العملية العسكرية في أوكرانيا أمر لا مفر منه
عمدة ميكولايف الأوكرانية: انطلاق صواريخ روسية باتجاه المقاطعة وندعو السكان إلى الحذر
الرئيس الصيني: دخلنا مرحلة جديدة من مكافحة الوباء والنصر قريب
الفاتيكان يعلن وفاة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر 95 سنة
مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية
منذ 40 mins
31 December، 2022
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