مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 16:10

مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية

منذ 40 mins 31 December، 2022
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