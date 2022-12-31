احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و5 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 11:18

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و5 جرحى

منذ 3 ساعة 31 December، 2022
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