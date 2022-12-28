الرئيس عون: ضرب الاقتصاد المنتج وسياسة رفع الفوائد هما من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2022 - 23:02

الرئيس عون: ضرب الاقتصاد المنتج وسياسة رفع الفوائد هما من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي

منذ 1 ساعة 28 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة