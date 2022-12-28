مراسلنا في النبطية: محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها اقفلت ابوابها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2022 - 15:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل
الرئيس بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار ولا معالجات قبل انتخاب الرئيس
الرئيس ميقاتي زار المطران الياس عوده: عبّر عن هواجس كل لبناني وهو مع انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن
المفتي قبلان: لن نقبل بأي بديل عن الشراكة الوطنية ولبنان على مفترق طرق والقائد العظيم من ينقذه
المفتي قبلان: لن نستبدل بالشرعية النيابية أي شرعية على وجه الأرض
الصحة العالمية: تداول دواء ملوث خاص بمعالجة امراض السرطان والمناعة الذاتية في لبنان واليمن
وزارة الصحة: سحب الطبخة المزورة من المستحضر الخاص بالسرطان من الأسواق واجراءات في حق المتورطين
نقيب الصيادلة: موضوع دواء السرطان الملوث خطير جدًا ودورنا يقتصر على متابعة الصيدليات والمستوصفات
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اتّصل بالبطريرك الراعي معايداً كما عرض معه المستجدات الراهنة
اندلاع مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية والاحتلال يطلق قنابل الغاز
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا خلال حملات دهم شنتها في مناطق عدة في الضفة الغربية
رئيس حكومة العدو المكلف بنيامين نتنياهو: حكومتنا تعتزم تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان
الكنيست الإسرائيلي يصدق على توسيع صلاحيات المتطرف إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي الصهيوني
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الأطراف المقابلة أبدت رغبتها في التفاوض
الدفاع الروسية تعلن انتهاء تدريب بحري مشترك مع الصين استمر سبعة أيام في بحر الصين الشرقي
الكرملين: لا توجد خطة سلام لأوكرانيا حتى الآن لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم
زيلينسكي: العام 2023 سيكون حاسما مع روسيا ونعلم جيدا ماذا سنفعل بحلول الربيع
الخارجية الصينية: إعادة توحيد البر الرئيسي للصين وتايوان أمر حتمي تاريخي
"رويترز": كوسوفو أغلقت أكبر معبر حدودي لها مع صربيا
رئيس كوريا الجنوبية أمر بالانتقام من أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ
إعلام كوريا الشمالية: كيم جونغ أون حدد اتجاه النضال ضد العدو وأهداف تعزيز القوة الدفاعية في 2023
مراسلنا في النبطية: محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها اقفلت ابوابها
منذ 22 mins
28 December، 2022
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