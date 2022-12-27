الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2022 - 10:46
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل
منذ 1 ساعة
27 December، 2022
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