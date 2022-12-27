الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2022 - 10:46

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الـ8:30 من مساء الجمعة المقبل

منذ 1 ساعة 27 December، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة