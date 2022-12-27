كم يجني العراق من مبيعات الذهب الأسود؟

أعلنت وزارة النفط العراقية الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات 8.189 مليار دولار.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومـو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا و(868) ألفا و(29) برميلا، وبإيرادات بلغت (8) مليارات و(189) مليونا و(602) ألف دولار.

وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(204) آلاف و(696) برميلا فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(363) ألفا و(20) برميلا.

كذلك أشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (82.004) دولارا، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: روسيا اليوم