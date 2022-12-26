حزب الله يجول على الفاعليات المسيحية مهنئاً بالاعياد

جال وفد من حزب الله على عدد من الفاعليات المسيحية في صور وبيروت، مهنئا بعيد الميلاد المجيد.

وبمناسبة الاعياد المجيدة، زار وفد من حزب الله، برئاسة مسؤول قسم العلاقات العامة في منطقة البقاع احمد ريا، بمشاركة مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي وعدد من الفعاليات راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة، وقدموا التهنئة والتبريك بولادة السيد المسيح (ع) . وتخلل اللقاء كلمة للمطران رحمة اكد خلالها على مناقبية حزب الله الاخلاقية والسياسية في التعاطي مع مختلف الملفات الداخلية . بدوره اكد ريا على العيش الواحد في هذه المنطقة وكل لبنان.

وبالمناسبة ايضا زار وفد من حزب الله بلدة ربلة الحدودية ممثلا بمسؤول العلاقات في منطقة البقاع أحمد ريا والنائب السابق أنوار جمعة ومسؤولة الهيئات النسائية في القطاع ريما نصرالدين وممثلين عن مؤسسة الشهيد وهيئة دعم المقاومة. وقد عايد الوفد الاب لوقا الغربي بالمناسبة المجيدة.