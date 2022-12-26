ملف ساخن| اللبناني يتسابق مع الاسعار ويتوقع الأصعب

منذ دخول الدولار الجمركي الجديد حيز التنفيذ والذي انعكس على اسعار معظم السلع والبضائع، وفي ظل القفزات الجنونية لسعر صرف الدولار حيث بلغ 47000 ليرة دون اي تدخل للجمه، ومع غياب اية رؤية انقاذية في الافق، فإن المواطن اللبناني يدخل في معاناة تلو اخرى بل يتحضر في حال استمر غياب الانقاذ لتدهور كبير في القدرة الشرائية في العام القادم.

تغيير نمط وعادات الاستهلاك، واستثمار للارض

معظم اللبنانيين باتوا لا تكفيهم رواتبهم لتأمين الحد الادنى من السلة الغذائية والمحروقات والسلع، لتضاف اليها تكاليف المدارس ولوازمها وتامين الخدمات البديهية من كهرباء ومياه… ومنذ بداية الازمة دخل الكثير من اللبنانيين في تغييرات قسرية لنمط حياتهم واسلوب شرائهم واستهلاكهم ليتكيفوا مع انهيار قيمة العملة وغياب القدرة المادية، ومع رفع الدعم عن المحروقات والدواء والسلع تفاقمت الامور ، واليوم مع رفع الدولار الجمركي وتحليق سعر صرف الدولار والمحروقات، توقع العديد من الخبراء لمرحلة اصعب، لذا يتحضر اللبنانيون للمزيد من الاجراءات القسرية المشابهة في الفترة المقبلة إن استطاعوا اليها سبيلا..

وقد خفف اللبناني بشكل كبير من مصروفه الاعتيادي للجوء الى تامين الحاجات الاساسية كما امتنع عن التنقل الا للضرورة واوقف السياحة والتنزه الا في حالات نادرة، فيما اعتمد الكثير من اللبنانيين في الازمة على استثمار اراضيهم او حدائقهم لزراعة وانتاج محاصيل تخفف عليهم وطأة الازمة وغلاء الاسعار.. بينما لجأ كثيرون الى اقاربهم المغتربين لاعانتهم وانقاذهم من العوز.

دراسات اقتصادية.. وارقام صادمة

حسب البنك الدولي حل لبنان ثانيا في العالم في تضخم أسعار المواد الغذائية، وحسب دراسات تابعة للامم المتحدة فإن 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر.. ومع بداية عام 2022 اشارت الدراسات الإقتصادية الصادرة عن الأمم المتحدة حول تكاليف المعيشة أن الأسرة اللبنانية تحتاج ما لا يقل عن 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور لتأمين الغذاء، أي نحو ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة.. وان العائلة بحاجة الى ما يقارب 15 مليون ليرة شهريا على أقل تقدير ..

ولكن الخبراء اكدوا ان هذا الرقم قد يرتفع الى 30 و40 مليون خلال اشهر اذا استمرت وتيرة الانهيار نفسها.



الدولار الجمركي

مع رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة لبنانية، بدأت أسعار المواد الغذائية ترتفع، وقد تشهد السلة الغذائية والاستهلاكية بحسب الخبراء الإقتصاديين ارتفاعاً بنحو 1000 في المئة خلال العام الجديد …

اظهر استطلاع الرأي الذي طرحه الموقع حول الدولار الجمركي ان الغالبية الساحقة من المشاركين لمسوا ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع بدء تطبيق رفع الدولار الجمركي:

وكانت أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2022، سجل ارتفاعا وقدره 3,74% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2022. هذا الرقم سجل على صعيد المحافظات ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 3,46%، وارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,97%، وارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3,49%، كما سجّل ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2,94%، وارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,89% كما سجل ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,61%”. ارقام ونسب يتوقع ان تشهر قفزات لشهر كانون الاول مع تطبيق الدولار الجمركي والارتفاع الكبير في دولار السوق السوداء.