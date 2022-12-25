بالفيديو | عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2022 - 11:00

بالفيديو | عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

منذ 1 ساعة 25 December، 2022
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أخبار دولية - جنوب أفريقيا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين جراء انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا.

وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي: “تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج”.

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد الإبلاغ عن 9 في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة، بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم اصاباتهم الخطرة. وقال نتلادي إن 6 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته الصهريج.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد، ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم عادة في الأفران والمواقد.

المصدر: وكالات

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