الخارجية الصينية تعلن عن تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع روسيا

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الثقة السياسية والاستراتيجية بين روسيا والصين تعززت في العام الجاري، مضيفا أن العلاقات بين البلدين أصبحت “قوية مثل الصخرة”.

وقال وانغ يي في خطاب ألقاه في ندوة حول الدبلوماسية الصينية: “خلال العام الجاري كانت الصين وروسيا تدعمان بعضهما البعض بشكل ثابت في حماية مصالحهما الأصلية، وتعززت الثقة السياسية والاستراتيجية بيننا بشكل أكبر”.

وأضاف الوزير الصيني أن روسيا والصين قامتا في عام 2022 بتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة، فيما أصبح التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين “أكثر نضجا وثباتا”.

كما شدد على أن العلاقات بين البلدين ليست موجهة ضد دولة ثالثة وتعتمد على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة، متابعا: “هذه العلاقات خالية من التدخل أو محاولات زرع الخلافات بين البلدان، وهي محصنة ضد التغيرات في الوضع الدولي”.

وذكر وانغ يي أن روسيا والصين تقتربان بوتائر سريعة من هدف رفع التبادل التجاري الثنائي إلى 200 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع الاستثمار الكبيرة المشتركة وتوسع نطاق العمليات المالية بالعملات الوطنية.

المصدر: وكالات