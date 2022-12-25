السلطات البريطانية تحذر السكان من الحرائق بسبب استخدام الشموع والمدافئ الكهربائية لخفض فواتير الطاقة

حذر الدفاع المدني في بريطانيا من استخدام الشموع ومواقد الحطب والمدافئ الكهربائية خلال فصل الشتاء بعد كثرة اندلاع حرائق في المنازل البريطانية في الآونة الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات زادت نسبة استعمال الشموع ومواقد الحطب والمدافئ الكهربائية خلال فصل الشتاء هذا العام لخفض فواتير الطاقة بعد أزمة ارتفاع الأسعار.

وقال المجلس الوطني للدفاع المدني إنه بلغ مجموع الحرائق في المنازل البريطانية التي سببتها الشموع 940 حريقا حتى آذار/مارس 2022، وهو أعلى رقم مسجل منذ أكثر من 10 سنوات، ونتج عن ثلث هذه الحرائق مقتل أو إصابة واحدة على الأقل.

واندلعت حرائق في أوكسبريدج وهارويتش بسبب الشموع في هذا الشهر، وأبلغ عن حرائق أخرى في كمبريا وهيرفورد ووستر بسبب استخدام أصحاب المنازل مواقد الحطب دون تنظيف المداخن.

وقال عضو مجلس مقاطعة ديفون ورئيس لجنة إدارة خدمات الإطفاء برابطة الحكومة المحلية فرانك بيدرمان: “يبحث الكثير من المواطنين على طرق لخفض التكاليف وتوفير الأموال بسبب تأثير التضخم على الكثير من المنازل، ولكن من المهم ألا يكون ذلك على حساب أرواحنا، لذلك نحث المواطنين على اتباع خطوات السلامة البسيطة لمنع حدوث وقوع مأساة، بما في ذلك التأكد من وجود أجهزة إنذار الحرائق واستكشاف إن كانت تعمل في منزلك والتأكد منها بانتظام”.

وقالت الشركات المزودة للطاقة إن هناك زيادة بنسبة 400% بمعدل الحوادث التي يسببها تدخل الأشخاص في عدادات الغاز والكهرباء بين عامي 2017 و 2021، وتوقعوا لهذا العام زيادة أخرى بنسبة 16%.

واكتشفت قوات الدفاع المدني أن حريقا مميتا في غلاسكو اندلع بسبب شرارة من عداد الغاز والكهرباء تم التلاعب به بشكل غير قانوني.

وأظهرت تقارير هيئة تنظيم الطاقة “Ofgem” في بريطانيا التي صدرت يوم الخميس أن متوسط ​​فاتورة الكهرباء السنوية للمواطن البريطاني لهذا العام بلغت 1،297 جنيها إسترلينيا، أما العام الماضي فبلغت 815 جنيها إسترلينيا.

وارتفع متوسط ​​فواتير الغاز السنوية من 602 جنيها إسترلينيا إلى 1336 جنيها إسترلينيا، أي بزيادة قدرها 86%.

وأشارت التقارير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: وكالات