وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساءً بلدتي بيت إجزا وبيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 22:04

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساءً بلدتي بيت إجزا وبيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 24 December، 2022
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