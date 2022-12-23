لا لقاء قريب بين بوتين وبايدن

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه “لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن”.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، أوضح بيسكوف أن “الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها”.

وحول التقارير الإعلامية التي تحدثت أن كييف تعمل على إعداد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول شباط/فبراير المقبل، قال بيسكوف إن “كل ما قيل لا يستند إلى الوقائع اليوم التي لا يمكن تجاهلها”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح أن “هدف موسكو ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية، بل وضع حد لها”، مشيراً إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الأزمة، مؤكداً أنه “كلما كان أسرع، كان أفضل”.

وقال بوتين إن “نهاية جميع النزاعات المسلحة يكون دائما على طاولة المفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كلما كان أفضل”. كذلك، أعلن البيت الأبيض أن بايدن “سيكون مستعدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض”.

المصدر: روسيا اليوم