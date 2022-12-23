ميلوني: العراق القوي شرط من شروط ازدهار الشرق الأوسط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

وأشارت ميلوني إلى أن زيارتها الحالية الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي.

كما علقت على قرار الحكومة العراقية اعتبار يوم 25 كانون الأول/ديسمبر عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد، وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها “تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي”.

وأضافت: “لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي”.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي عقب وصولها العاصمة بغداد.

وثمن السوداني الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، مؤكدا على تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات