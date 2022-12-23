إضراب جديد في بريطانيا قد يؤدي لحدوث تأخيرات في المطارات

يواجه المسافرون جوا تأخيرات محتملة في مطارات المملكة المتحدة حيث بدأ الموظفون الذين يقومون بفحص جوازات السفر إضرابا، في أحدث موجة من الإضرابات لرفع الأجور، وسط أزمة تكلفة المعيشة.

كان من المقرر أن يستمر إضراب عناصر قوة الحدود حتى نهاية العام باستثناء يوم الثلاثاء المقبل.

قد يتأثر مئات الآلاف من الركاب، على الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت إنها تعد أفرادا عسكريين وعاملين من الخدمات العامة الأخرى للمساعدة في تمشية الأمور في المطارات.

تمثل الإضرابات ضغوطا على حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي ترفض مطالب عمال القطاع العام بزيادة كبيرة في الرواتب.

وانسحب الآلاف من ممرضي وممرضات الخدمات الصحية الوطنية من العمل الثلاثاء، في ثاني إضراب لهم لمدة 24 ساعة هذا الشهر.

كما بدأ سائقو سيارات الإسعاف والمسعفون وغيرهم من عناصر الطوارئ إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويخططون لإضراب آخر في 28 كانون الأول/ديسمبر.

كما تتعطل عمليات تسليم الرسائل البريدية وصيانة الطرق السريعة واختبارات القيادة بسبب الإضرابات.

من المقرر أن تستمر الاضطرابات العمالية في العام الجديد، حيث يتم التخطيط لمزيد من الإضرابات.

بلغ معدل التضخم في بريطانيا 10.7٪ في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة في أعقاب جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالات