التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 10:46

التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعة

منذ 59 mins 23 December، 2022
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