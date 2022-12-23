الوزير الحلبي استنكر الاعتداء على مبنى ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا

إستنكر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الاعتداء على مبنى ثانوية حسام الدين الحريري، في صيدا من جانب أحد الأهالي، الذي يعاني أحد أبنائه وضعا صعبا وصعوبات تعلمية .

وأكد الوزير أن “المؤسسات التربوية هي البيت الثاني للمتعلمين، وهي لم تقصر في العناية بجميع الاولاد من دون تمييز، وبالتالي لا يوجد ما يبرر تحطيم مقتنيات المدرسة مهما كان وضع الاولاد، وفي حال وجود أ ي خلاف لأي سبب من الأسباب فهناك مرجعية وزارة التربية للفصل، أو الإحالة على القضاء المختص عند وجود ما يستدعي ذلك”.

ودعا الوزير الحلبي الأهالي إلى صون المؤسسات التربوية “لأنها تحتضن أثمن ما في الحياة وهم أبناؤنا وبناتنا، واللجوء إلى الوزارة عند كل طارىء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام