هيئة تنسيق الأحزاب والقوى زارت حردان وتأكيد أهمية العمل لإنجاز الإنتخابات الرئاسية بأسرع وقت

زارت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى و الشخصيات الوطنية اللبنانية رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب السابق أسعد حردان، وذلك في سياق الجولة التي تقوم بها الهيئة على رؤساء الأحزاب والأمناء العامين، بهدف التشاور في تطوير وتفعيل لقاء الأحزاب، إضافة إلى التباحث في الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان و المنطقة بعامة.

تطرق المجتمعون، وفق بيان عن الهيئة، إلى الإستحقاق الرئاسي، وأكدوا” أهمية العمل على إنجاز الإنتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على عدم إطالة أمد الفراغ الذي سيؤدي حكماً إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، نتيجة عدم إنتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأهمها غياب حكومة كاملة الصلاحيات”.

ورأوا أن” الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان تستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع الخلافات جانباً، والبدء بحوار سياسي جدي للتفاهم على رئيس للجمهورية يعمل على جمع اللبنانيين حول مشروع بناء الدولة الوطنية، التي تلتزم حماية لبنان وسيادته و ثرواته، والإستفادة من كل عناصر القوة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف”.

ورأى المجتمعون أن “لدى أحزاب اللقاء وقواه كل الإرادة لتفعيل الدور على الصعد كافة، وفي مقدمها حمل قضايا الناس وهمومها، والتصدي بحزم لكل المحاولات التي ترمي إلى استمرار الأزمات وتعميقها استجابة للضغوط الخارجية وأهدافها، كذلك التصدي لكل محاولات التضليل الاعلامي الذي يستبيح الوحدة الوطنية وأسس السلم الأهلي”.