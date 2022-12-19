الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2022 - 00:52

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع

منذ 3 ساعة 18 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة