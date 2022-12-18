مراسل المنار: فوز الشيخ محمد امام بمنصب مفتي طرابلس والشمال بأغلبية الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 16:22

مراسل المنار: فوز الشيخ محمد امام بمنصب مفتي طرابلس والشمال بأغلبية الأصوات

منذ 2 ساعة 18 December، 2022
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