مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 16:22

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 3 ساعة 18 December، 2022
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