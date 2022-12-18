السيد نصر الله استقبل السفير علي في لقاء وداعي

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سفير الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد علي عبد الكريم علي في لقاء وداعي.

وقد شكر السيد نصر الله لسعادة السفير جهوده الكريمة خلال اقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية، وأشاد بحضوره الدائم والفاعل الى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين المتواجدين في لبنان، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري للوصول الى افضل العلاقات الأخوية والمميزة على كل صعيد.