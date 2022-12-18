الناطق باسم كتائب القسام : قرار زيادة عدد الجنود الأسرى لدى القسام تحت التنفيذ والعدو سيندم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 11:06

الناطق باسم كتائب القسام : قرار زيادة عدد الجنود الأسرى لدى القسام تحت التنفيذ والعدو سيندم

منذ 2 ساعة 18 December، 2022
أخبار موقع المنار

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