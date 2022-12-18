الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية: مقتل قاصرين بالرصاص واصابة ثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 11:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي في لقاء وداعي
السيد نصرالله يشكر جهود السفير علي لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية
المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال وقادة المستوطنين ضد الأقصى خطيرة ويجب على شعبنا الاستنفار لحمايته
حركة حماس تدعو للنفير والرباط في المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين في ما يسمى عيد الأنوار بدءاً من اليوم
قوات الاحتلال تحاول إبعاد المرابطات عن ساحات الأقصى لإفساح المجال أمام اقتحامات المستوطنين
إستشهاد الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند مطير بعد إصابتهما في حادث دهس متعمد من قبل مستوطن عند حاجز زعترة جنوب نابلس
حركة حماس: ندين جريمة الدهس المتعمدة للشهيدين الشقيقين في نابلس ونؤكد أن المقاومة خيار شعبنا للجم المستوطنين
مجموعة عرين الأسود: إستهدفنا سيارة للمستوطنين الجمعة جنوب نابلس بالرصاص وانسحب مقاتلونا بسلام
شركة النفط اليمنية: العدوان احتجز سفينة بنزين رغم خضوعها للتفتيش ما يرفع عدد سفن الوقود المحتجزة لدى العدوان إلى 5
وسائل إعلام يمنية: 89 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها غارة لطيران تجسسي وخروق بقصف مدفعي وإطلاق أعيرة نارية مختلفة
مصادر يمنية: استشهاد مواطنين 2 بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان السعودي الأميركي في مديرية الصفراء بصعدة
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت محاولة لنقل أسلحة أجنبية إلى إحدى مناطق القتال في أوكرانيا
الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد موسكو ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه
الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية: مقتل قاصرين بالرصاص واصابة ثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني
منذ 3 ساعة
18 December، 2022
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