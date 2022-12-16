الخارجية الروسية حول تصريحات واشنطن المناهضة لروسيا في قمة أميركا-أفريقيا: الولايات المتحدة تظهر عدم قدرتها على الحوار المتكافئ والمنافسة النزيهة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2022 - 20:24

الخارجية الروسية حول تصريحات واشنطن المناهضة لروسيا في قمة أميركا-أفريقيا: الولايات المتحدة تظهر عدم قدرتها على الحوار المتكافئ والمنافسة النزيهة

منذ 2 ساعة 16 December، 2022
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