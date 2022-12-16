“جبهة العمل”: فرض هولندا الرقابة على معاهد تعليم القرآن الكريم يتعارض مع حرية التعبير

أعربت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان عن أسفها الشديد وانتقادها “لقرار وزير التعليم في هولندا دينيس ويرسما، تقديمه في تشرين الثاني الماضي 2022 مشروع قرار يطلب فيه فرض رقابة على المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارته وغير الممولة فيها، بما في ذلك معاهد تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في المساجد”.

وأشارت الجبهة إلى أن “ويرسما أوضح أن المشروع يهدف حسب زعمه إلى مكافحة الأفكار غير الديموقراطية في هذه المعاهد، إضافة إلى تخصيصه خط اتصال لتلقي شكاوى الكلاب وأولياء الأمور بخصوص هذه المؤسسات التعليمية”، ولفتت الى أن “هذا القرار يخالف ويتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبير المعتمدة في هولندا، وأنه وحسب مفهوم الدولة العلمانية فإنّ الدولة لا تتدخل في شؤون المعاهد والمؤسسات الدينية على اختلافها، وأنّه من غير الممكن تنفيذ هذا القرار في ظل القانون والدستور المعتمد حالياً في هولندا”.

وأكدت الجبهة على “حق المنظمات الإسلامية في هولندا وتضامنها معها في تقديم شكوى قضائية ضد الوزير ويرسما ومشروع قراره الذي أثار قلق المسلمين ونمط عيشهم وحقهم المشروع في عبادتهم وطاعتهم لربهم، وخصوصاً في تعليم حفظ القرآن الكريم في المعاهد والمساجد”، ورأت أن “الأفكار غير الديموقراطية التي أشار أليها الوزير ليست موجودة في عقيدة وشريعة المسلمين، لأنّ دين الاسلام دين الفطرة والانسانية والمبادئ والسلوك والأخلاق والفضيلة ومحاربة الرذيلة، ودين المحافظة على الأوطان والتعايش والشراكة والتعاون لخدمة المجتمع”، وتابعت “إذا كان الوزير الهولندي يُشير إلى الجماعات التكفيرية داعش وأخواتها وما فعلوه ويفعلونه فهو لا يمت إلى الاسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا واضح في كل فتاوى علماء المسلمين جميعاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام