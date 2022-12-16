الأمين العام للجماعة الإسلامية استقبل وفدا من حزب الله

استقبل الأمين العام لـلجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش، في مركز الجماعة الرئيسي في بيروت، وفدا من حزب الله ضمّ رئيس المجلس السياسي السيّد إبراهيم أمين السيّد، وعضوي المجلس الشيخ عبد المجيد عمّار وحسن حدرج، في حضور رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، وعضو المكتب الدكتور وائل نجم.

وقدم الوفد تهنئة الحزب لقيادة الجماعة الجديدة، كما تم بحث الوضع اللبناني العام وفرص وسبل الخروج من الأزمة الحالية.

كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب، على رأس وفد من الحزب مع عدد من المشايخ من طائفة الموحدين الدروز، حيث قدّم الوفد التهنئة لقيادة الجماعة. وتم البحث في المساحات المشتركة التي تخدم القضايا الوطنية.

حضر اللقاء عن الجماعة رئيس المكتب السياسي أبو ياسين، وأعضاء المكتب الشيخ أحمد فوّاز، عمر سراج والمحامي باسم الحوت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام