نتنياهو يعد باستبعاد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2022 - 13:24

نتنياهو يعد باستبعاد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية

منذ 15 mins 15 December، 2022
نتنياهو يعد باستبعاد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية
نتنياهو يعد باستبعاد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية
عربي وإقليمي - كيان العدو

تعهد رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لقادة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة أن “الحكومة المقبلة تحت قيادته ستتبع سياسة بموجبها لن يدخل أحد إلى السجن لتعلم التوراة”.

وجاء تعهد نتنياهو خلال محادثات مع ممثلين عن حزبي “يهودت هتوراه” و”شاس” خلال مناقشات حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في جيش العدو.

وبعد المناقشات التي أجراها في الأيام الأخيرة أعضاء بارزون في الحزب مع نتنياهو وأعضاء آخرين في “الليكود”، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن معظم مطالب حزب “يهودت هتوراه”.

ووفقاً لبعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستقدم الحكومة قانوناً أساسياً بشأن “دراسة التوراة”، إذ تصنف الدراسة في مدرسة دينية “كقيمة قانونية أساسية”، مما يثبت أنه من الصعب على المحكمة العليا إبطال الترتيب الذي يعفي طلاب التوراة من الخدمة في جيش العدو الإسرائيلي.

المصدر: روسيا اليوم

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