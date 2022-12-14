مصدر لـ”سبوتنيك”: ماكرون يزور بيروت في 24 كانون الاول/ديسمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 23:52

مصدر لـ”سبوتنيك”: ماكرون يزور بيروت في 24 كانون الاول/ديسمبر

منذ 3 ساعة 14 December، 2022
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