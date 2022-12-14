العميد حمدان : آخر مآثركم ترك الجمهورية بلا رأس

‏قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان: “آخر مآثركم ترك الجمهورية بلا رأس، حيث أصبح لبنان الدولة الوحيدة في العالم بدون رئيس جمهورية، قلتم عنه بأنه رمز الوطن، وجعلتم من هذا الراس سلعة تباع بالمزاد في وزارة الخارجية الفرنسية، وتخضع بورصة الاسماء المرشحة لترؤسكم لشروط عرض البيع والشراء لمصالح الدول الأجنبية غرباً وشرقاً”.

واشار في بيان “انكم استمريتم بحكومة العجيب الغريب، حتى تم تفجيرها بعد شهر في سياسات المذاهب والطوائف المدمرة، ومن يدير من؟، وجميعكم مدارون بخيوط دولية لا تصل في أحسن حالاتها، إلا إلى أمثال دايفيد هايل وهوكشتاين، وغيرهم في اتجاهات المعمورة، ما عدا الصين وروسيا الاتحادية، انتم الادوات الرخيصة لمشارق الدنيا ومغاربها في وطن تحاولون قتله، اسمه لبنان”.

المصدر: بريد الموقع