مناشدة من نقابتي “مزارعي القمح والشمندر السكري”

ناشد رئيس “نقابة مزارعي القمح” نجيب فارس ورئيس “نقابة الشمندر السكري” خالد شومان في بيان لهما الاربعاء “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، منع توزيع هبة بذار القمح لهذا الموسم، كون المزارعين انهوا مراحل زراعة حقولهم بالصنف المذكور منذ منتصف شهر تشرين الثاني المنصرم وان ما سيتم توزيعه لن يفيد لا زراعة القمح ولا حتى المزارعين”.

ولفت البيان الى انه “لا يوجد 1400 مزارع على طول لبنان وان كل مزارعي القمح والحبوب ضمن النقابتين لم يتقدموا بأي طلب لاستلام بذار القمح”، وطالب “بالتريث بتوزيع القمح للموسم المقبل، لاسيما أن البذار معقمة ومؤصلة ويصلح تخزينها لأكثر من سنتين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام