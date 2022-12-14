الجيش اللبناني: عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في البقاع والشمال

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “بتاريخ 13 / 12 / 2022، نفذت وحدات من الجيش في منطقتي البقاع والشمال عمليات دهم منازل مطلوبين لتورطهم في إشكالات وإقدامهم على إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ع.ي.) و(ي.ج.)”.

وتابع البيان “ضبطت وحدات الجيش دراجة نارية و5 أسلحة حربية و4 بنادق وعدداً من المماشط والجعب العسكرية وكمية من الذخيرة”، واضاف “كما ضبطت وحدة من الجيش على حاجز رأس المال ـــ الهرمل آلية نوع بيك آب محملة بكمية من المخدرات”، وقال “سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام