احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 08:06

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 4 جرحى

منذ 24 mins 14 December، 2022
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